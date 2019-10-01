Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин указом приравнял деятельность ФССП к государственной службе

Путин указом приравнял деятельность ФССП к государственной службе

 Как Навальный давал мастер-классы по превращению митингов в балаган

Как Навальный давал мастер-классы по превращению митингов в балаган
Зеленский рассказал о законе об особом статусе Донбасса

Зеленский рассказал о законе об особом статусе Донбасса

 Узбекистан и РФ готовят предложения для роста поставок овощей и фруктов

Узбекистан и РФ готовят предложения для роста поставок овощей и фруктов
Путин обсудил с Роухани иранскую инициативу по безопасности в проливах

Путин обсудил с Роухани иранскую инициативу по безопасности в проливах

 Aich Tounsi планирует пройти в парламент Туниса после выборов 6 октября

Aich Tounsi планирует пройти в парламент Туниса после выборов 6 октября
Путин указом приравнял деятельность ФССП к государственной службе

Путин указом приравнял деятельность ФССП к государственной службе

 Как Навальный давал мастер-классы по превращению митингов в балаган

Как Навальный давал мастер-классы по превращению митингов в балаган
Зеленский рассказал о законе об особом статусе Донбасса

Зеленский рассказал о законе об особом статусе Донбасса

 Узбекистан и РФ готовят предложения для роста поставок овощей и фруктов

Узбекистан и РФ готовят предложения для роста поставок овощей и фруктов
Путин обсудил с Роухани иранскую инициативу по безопасности в проливах

Путин обсудил с Роухани иранскую инициативу по безопасности в проливах

 Aich Tounsi планирует пройти в парламент Туниса после выборов 6 октября

Aich Tounsi планирует пройти в парламент Туниса после выборов 6 октября
18:12   1 Октября 2019
Весь мир

Украина подписала «формулу Штайнмайера»

Украина подписала «формулу Штайнмайера»

Представитель Украины в ходе заседания контактной группы в Минске подписал «формулу Штайнмайера». Об этом 1 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Во вторник в Минске проходит заседание контактной группы по вопросу урегулирования ситуация на востоке Украины. 

«Текст «формулы» подписан в форме, которую согласовала контактная группа», — цитирует агентство слова собеседника. 

Также информированный источник РИА Новости уточнил, что подписи под текстом поставили все участники — Украины, России, республик и ОБСЕ. 

Собеседник агентства также добавил, что детали позже озвучит представитель ОБСЕ Мартин Сайдик. 

«Формула Штайнмайера» названа в честь бывшего главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она описывает процесс ввода закона об особом статусе Донбасса. Предполагается, что сначала закон будет действовать на время выборов в Донецкой и Луганской областях, а по результатам голосования и после отчета ОБСЕ вступит в силу на постоянной основе. 

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал фиксацию формулы на бумаге главным условием для проведения саммита в «нормандском формате». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...