Украина подписала «формулу Штайнмайера»

Представитель Украины в ходе заседания контактной группы в Минске подписал «формулу Штайнмайера». Об этом 1 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Во вторник в Минске проходит заседание контактной группы по вопросу урегулирования ситуация на востоке Украины.

«Текст «формулы» подписан в форме, которую согласовала контактная группа», — цитирует агентство слова собеседника.

Также информированный источник РИА Новости уточнил, что подписи под текстом поставили все участники — Украины, России, республик и ОБСЕ.

Собеседник агентства также добавил, что детали позже озвучит представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Формула Штайнмайера» названа в честь бывшего главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она описывает процесс ввода закона об особом статусе Донбасса. Предполагается, что сначала закон будет действовать на время выборов в Донецкой и Луганской областях, а по результатам голосования и после отчета ОБСЕ вступит в силу на постоянной основе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал фиксацию формулы на бумаге главным условием для проведения саммита в «нормандском формате».