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18:02   1 Октября 2019
Россия

Стоимость Всероссийской переписи населения в 2020 году составит 33 миллиарда рублей

Стоимость Всероссийской переписи населения в 2020 году составит 33 миллиарда рублей

Глава Росстата Павел Малков рассказал о бюджете Всероссийской переписи населения, которая пройдет в будущем году, а также о том, на что именно пойдут средства.

Так, в 2020 году из государственного бюджета выделят порядка 33 миллиардов рублей на мероприятие. Они пойдут не только на проведение переписи, но и на ее подготовку.

«Из этой сметы примерно половина составит фонд оплаты труда. Около четверти средств уйдет на IT-инфраструктуру и новые технологии, в том числе использование планшетов, портала «Госуслуги» и разработку аналитической платформы «Население», — учтонил глава службы.

Он подчеркнул, что проект должен отвечать на все запросы общества, которые сейчас существуют. Так, сборщики данных будут ходить с планшетами. Чтобы поучаствовать в переписи, можно будет посетить стационарные пункты, дождаться переписчика или самостоятельно отметиться на портале «Госуслуги», напомнил Малков.

«Все данные переписи будут собираться в цифровом виде, а ее ход будет контролироваться в нашем ситуационном центре», — добавил он.

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Автор: Анна Манц
#росстат #перепись #малков

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