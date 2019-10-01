Стоимость Всероссийской переписи населения в 2020 году составит 33 миллиарда рублей

Глава Росстата Павел Малков рассказал о бюджете Всероссийской переписи населения, которая пройдет в будущем году, а также о том, на что именно пойдут средства.

Так, в 2020 году из государственного бюджета выделят порядка 33 миллиардов рублей на мероприятие. Они пойдут не только на проведение переписи, но и на ее подготовку.

«Из этой сметы примерно половина составит фонд оплаты труда. Около четверти средств уйдет на IT-инфраструктуру и новые технологии, в том числе использование планшетов, портала «Госуслуги» и разработку аналитической платформы «Население», — учтонил глава службы.

Он подчеркнул, что проект должен отвечать на все запросы общества, которые сейчас существуют. Так, сборщики данных будут ходить с планшетами. Чтобы поучаствовать в переписи, можно будет посетить стационарные пункты, дождаться переписчика или самостоятельно отметиться на портале «Госуслуги», напомнил Малков.