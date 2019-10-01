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17:57   1 Октября 2019
Россия

Путин поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия»

Путин поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия»

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 1 октября, поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия». По его словам, у мероприятия большая и славная история. На протяжении многих лет фестиваль документального кино «Россия» выполняет важную творческую, воспитательную, просветительскую миссию.

«Знакомит зрителей с качественным и серьезным кино, основанном на подлинных исторических фактах и событиях», — добавил президент.

Путин отметил, что фестиваль не только держит высокую художественную планку, но и бережет лучшие традиции отечественного документального и неигрового кинематографа.  Президент пожелал участникам вдохновения и успехов, а фестивалю — долгой и счастливой жизни.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #кино

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