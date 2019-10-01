Путин поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия»
Российский лидер Владимир Путин во вторник, 1 октября, поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия». По его словам, у мероприятия большая и славная история. На протяжении многих лет фестиваль документального кино «Россия» выполняет важную творческую, воспитательную, просветительскую миссию.
«Знакомит зрителей с качественным и серьезным кино, основанном на подлинных исторических фактах и событиях», — добавил президент.
Путин отметил, что фестиваль не только держит высокую художественную планку, но и бережет лучшие традиции отечественного документального и неигрового кинематографа. Президент пожелал участникам вдохновения и успехов, а фестивалю — долгой и счастливой жизни.
30-й Открытый фестиваль документального кино «РОССИЯ» пройдет при поддержке @Culture_RF в Екатеринбурге 1–6 октября 2019 г. В программе — конкурс документальных и телевизионных фильмов, мастер-классы и творческие встречи. https://t.co/cdj4lwTgAE pic.twitter.com/L743GWdGad— Министерство культуры России (@Culture_RF) 28 сентября 2019 г.