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17:57   1 Октября 2019
Россия

Путин предложил Роухани обсудить двусторонние отношения

Путин предложил Роухани обсудить двусторонние отношения

Российский лидер Владимир Путин предложил иранскому коллеге Хасану Роухани обсудить двусторонние отношения, ситуацию с СВПД и положение в САР. Об этом 1 октября сообщает РИА Новости. 

Во вторник на встрече с Роухани после саммита ЕАЭС глава российского государства предложил обсудить двусторонние вопросы, тему СВПД, а также ситуации в регионе, в том числе в Сирии. Путин отметил регулярность встреч лидеров двух стран и добавил, что, учитывая ситуацию в регионе, им всегда есть, что обсудить. 

«Я с удовлетворением констатирую, что идет совместная работа по присоединению Ирана к работе Евразийского экономического союза. Уверен, что эта работа пойдет на пользу нашим странам. Она строится на базе основополагающих принципов международного права и основных положений Всемирной торговой организации», — сказал Путин.

В свою очередь, иранский коллега отметил, что двусторонние отношения между государствами становятся лучше, и даже если лидеры будут видеться каждую неделю, у них всегда найдутся темы для разговора. Он отметил, что за многие годы истории отношений РФ и Ирана стороны «достигли беспрецедентного уровня искренности». 

Президент Ирана уточнил, что намерен обсудить с главой российского государства международные вопросы, а также проблематику двусторонних отношений.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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