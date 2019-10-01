Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин предложил Роухани обсудить двусторонние отношения

Путин предложил Роухани обсудить двусторонние отношения

 Путин поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия»

Путин поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия»
Власти Грузии выступили за улучшение отношений с РФ

Власти Грузии выступили за улучшение отношений с РФ

 Данилюк покинул СНБО Украины из-за «подковерных игр»

Данилюк покинул СНБО Украины из-за «подковерных игр»
Анкара не позволит США повесить груз сирийских беженцев на Турцию

Анкара не позволит США повесить груз сирийских беженцев на Турцию

 Основатель Amazon вновь возглавил список богатейших людей Америки

Основатель Amazon вновь возглавил список богатейших людей Америки
Путин предложил Роухани обсудить двусторонние отношения

Путин предложил Роухани обсудить двусторонние отношения

 Путин поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия»

Путин поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия»
Власти Грузии выступили за улучшение отношений с РФ

Власти Грузии выступили за улучшение отношений с РФ

 Данилюк покинул СНБО Украины из-за «подковерных игр»

Данилюк покинул СНБО Украины из-за «подковерных игр»
Анкара не позволит США повесить груз сирийских беженцев на Турцию

Анкара не позволит США повесить груз сирийских беженцев на Турцию

 Основатель Amazon вновь возглавил список богатейших людей Америки

Основатель Amazon вновь возглавил список богатейших людей Америки
17:48   1 Октября 2019
Россия

ФТС приступила к тестам электронного tax free

ФТС приступила к тестам электронного tax free

Российская Федеральная таможенная служба с 1 октября начала тестировать электронное оформление чеков tax free, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь при оформлении tax free с бумажным чеком соответствующая отметка будет проставляться и в электронном виде. Специальная программа будет проверять, есть ли в системе таможенных органов данные о выдачи документа, подтверждающего продажу.

«При наличии такой информации, а также при соответствии имеющихся в программном средстве сведений о вывозимых физическим лицом товаров факт их вывоза с территории России за пределы ЕАЭС будет фиксироваться в электронном виде», -объяснили в ФТС.

ФТС приступила к тестам электронного tax free

10 апреля прошлого года в нескольких российских городах начался тест системы tax free. Она позволяет вернуть иностранным гражданам НДС с покупок, которые были совершены на территории России. В 2019 году планируется распространить tax free на все города страны.

Вернуть налог на добавленную стоимость могут граждане тех государств, которые не входят в состав Евразийского экономического союза. Для совершения сделки необходимо в течении суток приобрести товары на сумму от десяти тысяч рублей. Возврат налога неполный, он составляет от десяти до 12 процентов. Для получения денежных средств туристу необходимо обратиться к оператору tax free с паспортом, чеком и товаром.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#фтс #taxfree

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...