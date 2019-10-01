ФТС приступила к тестам электронного tax free

Российская Федеральная таможенная служба с 1 октября начала тестировать электронное оформление чеков tax free, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь при оформлении tax free с бумажным чеком соответствующая отметка будет проставляться и в электронном виде. Специальная программа будет проверять, есть ли в системе таможенных органов данные о выдачи документа, подтверждающего продажу.

«При наличии такой информации, а также при соответствии имеющихся в программном средстве сведений о вывозимых физическим лицом товаров факт их вывоза с территории России за пределы ЕАЭС будет фиксироваться в электронном виде», -объяснили в ФТС.

10 апреля прошлого года в нескольких российских городах начался тест системы tax free. Она позволяет вернуть иностранным гражданам НДС с покупок, которые были совершены на территории России. В 2019 году планируется распространить tax free на все города страны.

Вернуть налог на добавленную стоимость могут граждане тех государств, которые не входят в состав Евразийского экономического союза. Для совершения сделки необходимо в течении суток приобрести товары на сумму от десяти тысяч рублей. Возврат налога неполный, он составляет от десяти до 12 процентов. Для получения денежных средств туристу необходимо обратиться к оператору tax free с паспортом, чеком и товаром.