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18:10   1 Октября 2019
Россия

Политолог заявил о тренингах сотрудников посольства США для «оппозиции»

Политолог заявил о тренингах сотрудников посольства США для «оппозиции»

Политолог Армен Гаспарян заявил, что сотрудники американского посольства действительно могли принимать участие в тренингах для сторонников блогера Алексея Навального. Об этом публицист сообщил в интервью изданию Nation News.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о работнике американского посольства Стивене Секстоне, который разъяснял «протестующим» перед несогласованными летними акциями в столице, как нужно себя вести и что делать во время задержания полицией. Секстон даже наведывался в штаб Навального для консультаций, пока тот находился под административным арестом.

«Приезжают и тренируют. И зачастую это происходит не на территории России, а в Польше и Прибалтике. Но в экстренных случаях могут и в Москве провести. Не так давно я показал, что они собираются делать в Москве «Школу журналистов» для того, чтобы у них был свой контингент для освещения электорального цикла 2021 года», — заявил Гаспарян.

Политолог отметил, что привести примеры аналогичных шагов со стороны России не получится. По словам эксперта, вмешиваться в дела других стран — исключительно американский интерес.

Политолог заявил о тренингах сотрудников посольства США для «оппозиции»

Напомним, 2 сентября Гаспарян рассказал, что Штаты выделили 150 тысяч долларов (10 миллионов рублей) на организацию Летней школы журналистов в России, которая будет освещать происходящее в стране по заветам «западной журналистики», по заявлению авторов проекта якобы «отсутствующих» в российской журналистике.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #навальный #новости #общество

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