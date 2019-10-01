Анкара не позволит США повесить груз сирийских беженцев на Турцию
Турецкий лидер Тайип Эрдоган во вторник, 1 октября, сообщил, что Анкара самостоятельно создаст зону безопасности на севере Сирии, если не договориться с американской стороной. По его словам, у Турции более нет ни одного дня ожидания. Если Анкара не достигнет никакого результата с Вашингтоном, тогда у Турции не останется другого выбора.
Президент объяснил, что Турция планирует расселить в зоне шириной 30 километров два миллиона сирийских беженцев. Анкара не только собирается пойти собственным путем, но и уже начала делать некоторые шаги.
«Повесив на нас груз беженцев, Турцию пытаются поставить на колени, но мы не та страна, на которой можно опробовать сценарии», — подчеркнул президент.
Тайип Эрдоган добавил, что игры закончились, и Турция может начать операцию к востоку от Евфрата в любой момент. Власти страны провели предварительную работу по поселениям для сирийских беженцев, которые планируют построить в зоне безопасности в САР. Определили места и высчитали стоимость.
«Как только мы очистим эту территорию от террористов, начнем работу совместно с международным сообществом», — резюмировал президент Турции.
TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışı https://t.co/U7FUyccJJw— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 1 октября 2019 г.