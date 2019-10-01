Анкара не позволит США повесить груз сирийских беженцев на Турцию

Турецкий лидер Тайип Эрдоган во вторник, 1 октября, сообщил, что Анкара самостоятельно создаст зону безопасности на севере Сирии, если не договориться с американской стороной. По его словам, у Турции более нет ни одного дня ожидания​​​. Если Анкара не достигнет никакого результата с Вашингтоном, тогда у Турции не останется другого выбора.

Президент объяснил, что Турция планирует расселить в зоне шириной 30 километров два миллиона сирийских беженцев. Анкара не только собирается пойти собственным путем, но и уже начала делать некоторые шаги.

«Повесив на нас груз беженцев, Турцию пытаются поставить на колени, но мы не та страна, на которой можно опробовать сценарии», — подчеркнул президент. Тайип Эрдоган добавил, что игры закончились, и Турция может начать операцию к востоку от Евфрата в любой момент. Власти страны провели предварительную работу по поселениям для сирийских беженцев, которые планируют построить в зоне безопасности в САР. Определили места и высчитали стоимость. «Как только мы очистим эту территорию от террористов, начнем работу совместно с международным сообществом», — резюмировал президент Турции.