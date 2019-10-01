Основатель Amazon вновь возглавил список богатейших людей Америки

Список богатейших людей Америки второй раз подряд возглавил основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. Об этом 1 октября сообщает журнал Forbes.

По информации издания, состояние Безоса насчитывает 114 миллиардов долларов, в прошлом году оно равнялось 160 миллиардам долларов. Бизнес потерял часть средств после развода с супругой Маккензи, который вошел в историю как самый дорогой развод в мире. Бывшей жене досталась четвертая часть его доли в Amazon.

Полный список 400 самых богатых американцев будет опубликован на сайте Forbes 2 октября.

Журнал Forbes в марте текущего года также составил рейтинг богатейших людей мира, в котором Безос занял лидирующую позицию. За один год он увеличил свое состояние на 19 миллиардов долларов. По информации издания, его состояние составило 131 миллиард долларов.