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 Основатель Amazon вновь возглавил список богатейших людей Америки

Основатель Amazon вновь возглавил список богатейших людей Америки
17:37   1 Октября 2019
Весь мир

Основатель Amazon вновь возглавил список богатейших людей Америки

Основатель Amazon вновь возглавил список богатейших людей Америки

Список богатейших людей Америки второй раз подряд возглавил основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. Об этом 1 октября сообщает журнал Forbes. 

По информации издания, состояние Безоса насчитывает 114 миллиардов долларов, в прошлом году оно равнялось 160 миллиардам долларов. Бизнес потерял часть средств после развода с супругой Маккензи, который вошел в историю как самый дорогой развод в мире. Бывшей жене досталась четвертая часть его доли в Amazon.

Полный список 400 самых богатых американцев будет опубликован на сайте Forbes 2 октября. 

Журнал Forbes в марте текущего года также составил рейтинг богатейших людей мира, в котором Безос занял лидирующую позицию. За один год он увеличил свое состояние на 19 миллиардов долларов. По информации издания, его состояние составило 131 миллиард долларов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #весь мир #amazon

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