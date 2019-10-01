Власти Грузии выступили за улучшение отношений с РФ. По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, он приветствует те изменения, которые касаются улучшения отношений с Москвой. Также он отметил, что приветствует возможное возобновление авиаперелетов между Грузией и Россией.

По словам премьер-министра Грузии, встреча главы МИД РФ Сергей Лаврова с грузинским коллегой Давидом Залкалиани прошла «в полном синхроне». Гахария отметил, что власти Тбилиси должны сделать все, чтобы урегулировать отношения с Москвой, предпринимая шаги с холодным рассудком и без лишних эмоций вместе с партнерами Грузии. Кроме того, политик отметил, что Грузии необходимо делать и самостоятельные шаги навстречу России, например, снимать напряженность в некоторых аспектах.

Георгий Гахария также заявил, что приветствует восстановление авиаполетов между обеими странами. Он отметил, что это может помочь туризму и простым гражданам России и Грузии, которые терпят неудобства из-за прекращения авиасообщения между странами.

В сентябре 2019 года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси необходимо наладить отношения с Москвой.