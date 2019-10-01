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17:14   1 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Данилюк покинул СНБО Украины из-за «подковерных игр»

Данилюк покинул СНБО Украины из-за «подковерных игр»

Александр Данилюк рассказал о причине, по которой он расстался с постом главы Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он побеседовал с изданием «Гордон» 1 октября.

В первую очередь, он подчеркнул, что увольнение — это его инициатива и абсолютно сознательное решение, которое основано на формирующейся политике и общей ситуации.

«Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи», — заявил экс-секретарь.

По его словам, он предлагал украинскому главе Владимиру Зеленскому несколько вариантов решения проблемы, однако к единому мнению они так и не пришли. Вместе с тем, их отношения остались конструктивными, не исключено, что Данилюк продолжит консультировать президента и помогать ему.

«Все-таки я поддерживал его с самого начала кампании, поэтому желаю ему успеха», — пояснил собеседник агентства.

Данилюк покинул СНБО Украины из-за «подковерных игр»

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский утвердил отставку теперь уже экс-секретаря СНБО. Данилюк написал заявление об увольнении до поездки главы страны в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, как отмечали в пресс-службе президентского офиса.

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Автор: Анна Манц
#украина #данилюк #снбо #зеленский

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