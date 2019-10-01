Как Навальный давал мастер-классы по превращению митингов в балаган

Политический блогер Алексей Навальный в очередной раз не упустил возможность выступить на митинге. В минувшее воскресенье, 29 сентября, отдохнувший и загоревший после отпуска активист поднялся на сцену, откуда произнес эмоциональную речь в поддержку фигурантов «московского дела».

Приговор актеру Павлу Устинову, за которого вступилось профессиональное сообщество в деле о вывихнутом плече росгвардейца, Навальный встретил в США. Впрочем, в помощи Навального Устинов уже не нуждался. За неделю до митинга актер вышел из СИЗО, а за три дня до мероприятия прокуратура попросила суд назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

В «помощи» осужденным по делу о массовых беспорядках Навальный не ограничивался словами и даже щедро пожертвовал Устинову целую тысячу рублей. Учитывая неуместное появление блогера на митинге 29 сентября, «Политика Сегодня» решила вспомнить еще ряд митингов, где Навальный был неуместен.

Реновация

Визиты блогера на массовые мероприятия нередко становились поводом для шуток пользователей соцсетей и негодования организаторов. Так волну народного творчества в соцсетях всколыхнула емкая формулировка журналиста Екатерины Винокуровой: «Все было хорошо, пока не появился Навальный». Речь шла о митинге против сноса пятиэтажек, который проходил в Москве 14 мая 2017 года.

Винокуровой, которая состояла в оргкомитете, было не до смеха. Она утверждала, что Навальный повел себя некрасиво: порывался на сцену, хотя к митингу не имел никакого отношения. Вдобавок, накануне мероприятия устроители попросили ряд активистов воздержаться от выступлений, чтобы не политизировать повестку. Навальному выступить не удалось благодаря слаженным действиям полиции. Блогера вывели с митинга, куда он зачем-то пришел выступать с женой и сыном.

Испорченный праздник

Спустя месяц Навальный пополнил хит-парад неуместных появлений в местах массового скопления людей визитом на исторический фестиваль «Времена и эпохи», проходивший на Тверской улице. Реконструкторы, которые готовились к мероприятию несколько месяцев, на блогера обиделись, вероятно не признав в нем предводителя Тевтонских рыцарей. Митингующие повели себя как гунны: буквально затоптали реквизит и испортили другим горожанам праздник.

Навальный свое решение о переносе согласованного митинга на Тверскую с проспекта Сахарова объяснил тем, что мэрия Москвы якобы запретила предоставлять организаторам звуковое оборудование. Битва при Тверской завершилась для Навального поражением. Из-за судимостей блогера так и не зарегистрировали кандидатом в президенты.

Вчерашняя Битва при Тверской. Фестиваль "Времена и эпохи" - когда прошлое сталкивается с настоящим. Эпическое видео pic.twitter.com/AJ7qxJNbg0 — Александр Коц (@sashakots) 13 июня 2017 г.

Температура 88

Хронология выступлений Навального на митингах, где он неоднократно примерял амплуа белой вороны, вероятно, была бы не полной, если не обратиться к истокам. Не секрет, что его борьба начиналась с русских маршей. Сетуя из-за недостатка националистов в российской политике, будущий борец с коррупцией участвовал в расово верных шествиях с 2007 года.

К 2011 году блогер, вероятно, начал подозревать неладное и уже неуютно себя чувствовал под прицелами объективов, стараясь не попадать в кадр с зигующими школьниками. В какой-то момент завсегдатаи «Русских маршей» хватились блогера. Навальный свое отсутствие объяснил хандрой, сопровождавшейся температурой 39.

И с тех пор больше не ходил на марши. Журналисты долго пытались выяснить, почему угас националистический запал. Навальный молчал, а самых дотошных блокировал. Так будущий борец с коррупцией решил проблему неудобных вопросов журналиста Ленты.ру Ильи Азара.

Номинальный соратник Навального из либерального лагеря, писатель Борис Акунин расценил страсть к шествиям, где было принято кричать разные экстремистские вещи, признаком профнепригодности для человека, претендующего на роль лидера демократической оппозиции.