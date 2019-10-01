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17:21   1 Октября 2019
Россия

Шесть российских картин поддержит в прокате Фонд кино

Шесть российских картин поддержит в прокате Фонд кино

Мультфильмы «Урфин Джюс возвращается», «Иван Царевич и Серый Волк 4», а также проекты «Герой» Карена Оганесяна, «Кома» Никиты Аргунова и другие будут поддержаны Фондом кино в прокате в третьем и четвертом кварталах 2019 года. Об этом сообщается на официальном портале организации.

«Советом Фонда кино утверждены к финансированию на возвратной основе следующие проекты и организации кинематографии», — сказано в сообщении.

Фонд поддержит кинофильмы «Холоп» Клима Шипенко, «Тайна печати дракона» Олега Степченко, «Герой» Карена Оганесяна и «Кома» Никиты Аргунова, а также мультфильмы «Иван Царевич и Серый Волк 4» Дарины Шмидт и Константина Феоктистова, «Урфин Джюс возвращается» Федора Дмитриева.

Шесть российских картин поддержит в прокате Фонд кино

В понедельник сообщалось о новом проекте Министерства культуры РФ и Фонда кино: в октябре запускается открытая база данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в новой системе станут доступны данные сборов, суммы соглашений между продюсерами и Фондом кино или Минкультом, а также данные по акционерам, гендиректорам компаний и информация по судебным делам.

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Автор: Тимофей Булочкин
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