Шесть российских картин поддержит в прокате Фонд кино

Мультфильмы «Урфин Джюс возвращается», «Иван Царевич и Серый Волк 4», а также проекты «Герой» Карена Оганесяна, «Кома» Никиты Аргунова и другие будут поддержаны Фондом кино в прокате в третьем и четвертом кварталах 2019 года. Об этом сообщается на официальном портале организации.

«Советом Фонда кино утверждены к финансированию на возвратной основе следующие проекты и организации кинематографии», — сказано в сообщении.

Фонд поддержит кинофильмы «Холоп» Клима Шипенко, «Тайна печати дракона» Олега Степченко, «Герой» Карена Оганесяна и «Кома» Никиты Аргунова, а также мультфильмы «Иван Царевич и Серый Волк 4» Дарины Шмидт и Константина Феоктистова, «Урфин Джюс возвращается» Федора Дмитриева.

В понедельник сообщалось о новом проекте Министерства культуры РФ и Фонда кино: в октябре запускается открытая база данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в новой системе станут доступны данные сборов, суммы соглашений между продюсерами и Фондом кино или Минкультом, а также данные по акционерам, гендиректорам компаний и информация по судебным делам.