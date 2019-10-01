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17:14   1 Октября 2019
Россия

Путин внес на ратификацию договор с Намибией о помощи по уголовным делам

Путин внес на ратификацию договор с Намибией о помощи по уголовным делам

Российский лидер Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную Думу соглашение РФ и Намбии о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Об этом 1 октября сообщается в базе данных нижней палаты парламента. 

«Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Намибией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в городе Виндхуке 8 октября 2018 года», — сказано в тексте документа. 

По договору стороны обязаны по запросу оказывать друг другу правовую поддержку в расследовании, судебное разбирательстве и других процессуальных действиях, которые связаны с уголовными делами. Договор устанавливает условия для осуществления правовой помощи, а также виды и объем такой помощи. Кроме этого, в соглашении обозначены требования к форме и содержанию запроса об оказании правовой помощи и порядок исполнения запроса. 

Члены правительства законопроект поддержали. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #законопроект #политика #общество

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