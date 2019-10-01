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17:15   1 Октября 2019
Весь мир

ЕАЭС и Сингапур создадут зоны свободной торговли

ЕАЭС и Сингапур создадут зоны свободной торговли

Представители Евразийского экономического союза и Сингапура во вторник, 1 октября, подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Присутствовали лидеры стран-членов ЕАЭС и сингапурский премьер-министр Ли Сянь Луна​​.

Министр по торговле евразийской экономической комиссии Вероника Никишина объясняла, что зоны свободной торговли с Сингапуром имеют сложную форму и касаются не только торговли товарами, но и торговли услугами и инвестициями. По ее словам, подпишут пакет из семи разных соглашений.

«Мы подписываем 1 октября в Ереване первое из семи соглашений — единое соглашение о товарах. Дальше там будут двусторонние соглашения об услугах и инвестициях», — сказала Никишина.

Основная цель — упростить процедуру и снизить пошлины в тех товарных сегментах, по которым бизнес Евразийского экономического союза хочет выйти на рынки третьих стран.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #торговля #еаэс #сингапур

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