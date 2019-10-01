ЕАЭС и Сингапур создадут зоны свободной торговли
Представители Евразийского экономического союза и Сингапура во вторник, 1 октября, подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Присутствовали лидеры стран-членов ЕАЭС и сингапурский премьер-министр Ли Сянь Луна.
Министр по торговле евразийской экономической комиссии Вероника Никишина объясняла, что зоны свободной торговли с Сингапуром имеют сложную форму и касаются не только торговли товарами, но и торговли услугами и инвестициями. По ее словам, подпишут пакет из семи разных соглашений.
«Мы подписываем 1 октября в Ереване первое из семи соглашений — единое соглашение о товарах. Дальше там будут двусторонние соглашения об услугах и инвестициях», — сказала Никишина.
Основная цель — упростить процедуру и снизить пошлины в тех товарных сегментах, по которым бизнес Евразийского экономического союза хочет выйти на рынки третьих стран.
#Ереван: Заседание Высшего Евразийского экономического совета https://t.co/W4e9Rb7zGR pic.twitter.com/9cfWe6osan— Президент России (@KremlinRussia) 1 октября 2019 г.