ЕАЭС и Сингапур создадут зоны свободной торговли

Представители Евразийского экономического союза и Сингапура во вторник, 1 октября, подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Присутствовали лидеры стран-членов ЕАЭС и сингапурский премьер-министр Ли Сянь Луна​​.

Министр по торговле евразийской экономической комиссии Вероника Никишина объясняла, что зоны свободной торговли с Сингапуром имеют сложную форму и касаются не только торговли товарами, но и торговли услугами и инвестициями. По ее словам, подпишут пакет из семи разных соглашений.

«Мы подписываем 1 октября в Ереване первое из семи соглашений — единое соглашение о товарах. Дальше там будут двусторонние соглашения об услугах и инвестициях», — сказала Никишина.

Основная цель — упростить процедуру и снизить пошлины в тех товарных сегментах, по которым бизнес Евразийского экономического союза хочет выйти на рынки третьих стран.