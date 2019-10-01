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17:07   1 Октября 2019
Весь мир

«Игра престолов» могла продержаться еще пять сезонов, если бы не разногласия

«Игра престолов» могла продержаться еще пять сезонов, если бы не разногласия

Автор цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин заявил, что разногласия с продюсерами значительно сократили сериал «Игра престолов».

«Последняя серия была не совсем верной. Если бы продюсеры прислушались ко мне, то у шоу могло быть еще пять сезонов», — заявил писатель.

По его словам, его вынудили пойти именно на такой компромисс и отказаться от ряда сюжетных линий. Разные творческие взгляды приводят к немалому числу конфликтов, к тому же на это влияет и сама студия, отметил Мартин.

«Они преследуют свои цели, которые не имеют ничего общего с первоначальной историей», — подчеркнул он.

«Игра престолов» могла продержаться еще пять сезонов, если бы не разногласия

Несмотря на недовольство фанатов, которое вызвало завершение «Игры престолов», сериал получил несколько премий «Эмми», в частности в номинации «Лучший драматический сериал».

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Автор: Анна Манц
#игра престолов #мартин

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