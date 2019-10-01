Пенсионеров Подмосковья начнут бесплатно доставлять из сел в больницы в 2020 году

Пенсионеры, живущие в отдаленных деревня и селах Подмосковья, смогут бесплатно добраться к месту медобследования. Для этих целей власти региона закупили более 50 машин марки «Луидор», на которым будут работать специальные мобильные бригады. Об этом 1 октября сообщает телеканал «360».

Как сообщает СМИ, пенсионеров в Подмосковье начнут возить из деревень и сел в медицинские учреждения на осмотры уже с января. Из 54 новых машин 16 оборудованы специальным подъемом для колясочников.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сейчас внедряется программа «Активное долголетие». Он подчеркнул, что старшее поколении — те люди, которым сейчас более 65 лет, нуждаются в особых знаках внимания и заботе.

«И сегодня те 26 первых автомобилей, которые мы получаем, позволят нам эту заботу и внимание практически оказать», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отмечается, что в состав бригады войдут водитель, специалист по социальной работе и медицинский работник. Для пенсионеров услуга бесплатна, записываться заранее нигде не нужно.

В Подмосковье живут около двух миллионов пенсионеров, из них почти 200 тысяч живут в удаленных селах и деревнях. Доставлять пожилых людей на обследования начнут со следующего года.