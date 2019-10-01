Макрон сообщил о встрече с Сенцовым в Страсбурге

Французский глава Эманнюэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым, которого освободили в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом он рассказал во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге 1 октября.

«Перед тем как прийти к вам, я был с Олегом Сенцовым. Он сегодня здесь, в Страсбурге. Свободен», — произнес президент Франции.

Он напомнил о российско-украинском обмене пленными, добавив, что и другие ожидают освобождения. По его мнению, для этого необходим диалог.

Напомним, что 7 сентября Москва и Киев обменялись осужденными и задержанными гражданами, среди которых был Сенцов. Он был причастен к созданию террористической группировки в Крыму. В 2014 году его банда подожгла офисы «Русской общины Крыма» и отделения «Единой России» на полуострове. Следствие также выявило, что экстремисты планировали совершить ряд терактов. В конце лета 2015 года режиссера приговорили к 20 годам лишения свободы.