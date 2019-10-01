Появились доказательства связи студента ВШЭ Жукова с Госдепом США

Госдеп США завербовал находящегося под следствием студента ВШЭ Егора Жукова. Доказательства об этом предоставляет инсайдер «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального, который ведет Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

Егор Жуков сейчас находится под следствием. Он обвиняется в публичных призывах к экстремизму. По данным автора канала, студент ВШЭ обучался в рамках проектов США, посвященных созданию «молодежных лидеров» в РФ. В частности, студент престижного учреждения являлся участником образовательных программ НКО США «Проект Гармония», который действует с 1985 года и изначально создавался для обмена культурой между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

Автор канала сообщает, что «Проект Гармония» получает финансирование из американского Госдепартамента, суммы выделяются колоссальные: на работу за рубежом уходит порядка 25 миллионов рублей в год. С 2014 года на программу «молодежного лидерства» направили 115 миллионов рублей. В рамках этих программ учащимся преподают английский язык и пропагандируют политические ценности США. Также во время обучения студентам рассказывают о блогере Навальном и его так называемом «Фонде борьбы с коррупцией».

По деятельности Егора Жукова видно, как он активно занимается отработкой информационной повестки США. В частности, он призывает россиян обратить внимание на опыт государственных переворотов на Украине и в Армении и говорит о предстоящей революции в российской столице. При этом Жуков считает всех партнеров России «друзьями элиты» из РФ, не допуская мыслей о том, что отношения являются сугубо партнерскими.

Также автор Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией» уточняет, что Егор Жуков активно принимает участие в несанкционированных столичных митингах,сотрудничая с «Открытой Россией» (организация признана нежелательной в РФ).