Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин предложил Роухани обсудить двусторонние отношения

Путин предложил Роухани обсудить двусторонние отношения

 Путин поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия»

Путин поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия»
Власти Грузии выступили за улучшение отношений с РФ

Власти Грузии выступили за улучшение отношений с РФ

 Данилюк покинул СНБО Украины из-за «подковерных игр»

Данилюк покинул СНБО Украины из-за «подковерных игр»
Анкара не позволит США повесить груз сирийских беженцев на Турцию

Анкара не позволит США повесить груз сирийских беженцев на Турцию

 Основатель Amazon вновь возглавил список богатейших людей Америки

Основатель Amazon вновь возглавил список богатейших людей Америки
Путин предложил Роухани обсудить двусторонние отношения

Путин предложил Роухани обсудить двусторонние отношения

 Путин поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия»

Путин поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия»
Власти Грузии выступили за улучшение отношений с РФ

Власти Грузии выступили за улучшение отношений с РФ

 Данилюк покинул СНБО Украины из-за «подковерных игр»

Данилюк покинул СНБО Украины из-за «подковерных игр»
Анкара не позволит США повесить груз сирийских беженцев на Турцию

Анкара не позволит США повесить груз сирийских беженцев на Турцию

 Основатель Amazon вновь возглавил список богатейших людей Америки

Основатель Amazon вновь возглавил список богатейших людей Америки
16:40   1 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Киев и Вашингтон обсудили потребности украинской армии в вооружении и технике

Киев и Вашингтон обсудили потребности украинской армии в вооружении и технике

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во вторник, 1 октября, обсудил с американским стратегическим советником по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Дональдом Винтером потребности украинской армии в вооружении и военной технике.

По информации Генштаба, Руслан Хомчак и Дональд Винтер обсудили вопросы функционирования и развития украинского оборонно-промышленного комплекса, а также потребности ВС Украины в вооружении и военной технике. Хомчак поблагодарил Винтера за помощь и поддержку, которую американская сторона оказывает и планирует предоставлять украинским вооруженным силам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #украина #вооружение #генштаб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...