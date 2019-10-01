Киев и Вашингтон обсудили потребности украинской армии в вооружении и технике

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во вторник, 1 октября, обсудил с американским стратегическим советником по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Дональдом Винтером потребности украинской армии в вооружении и военной технике.

По информации Генштаба, Руслан Хомчак и Дональд Винтер обсудили вопросы функционирования и развития украинского оборонно-промышленного комплекса, а также потребности ВС Украины в вооружении и военной технике. Хомчак поблагодарил Винтера за помощь и поддержку, которую американская сторона оказывает и планирует предоставлять украинским вооруженным силам.