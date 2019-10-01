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16:34   1 Октября 2019
Россия

Путин внес на ратификацию протокол к конвенции о предупреждении терроризма

Путин внес на ратификацию протокол к конвенции о предупреждении терроризма

Российский лидер Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную Думу дополнительный протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. Об этом сказано в базе данных нижней палаты парламента. 

Согласно протоколу к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма за сознательное участие в террористической группе, обучение терроризму, выезд за границу в целях терроризма, а также финансирование и организацию подобных поездок предусматривается уголовная ответственность. Подписание соответствующего протокола прошло в Страсбурге 27 июля 2017 года. 

Протокол устанавливает круглосуточно доступную сеть национальных контактных пунктов для оперативного обмена информацией.

В правительстве поддержали законопроект. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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