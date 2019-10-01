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16:15   1 Октября 2019
Россия

Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы

Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы

Легендарного советского режиссера и художественного руководителя театра Ленком Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Похороны состоялись во вторник, 1 октября. 

Прощание с культовым режиссером длилось более четырех часов, оно проходило в театре Ленком на Малой Дмитровке. С Захаровым пришли проститься тысячи человек, среди которых глава Минкульта РФ Владимир Мединский, столичный градоначальник Сергей Собянин, вице-премьер России Ольга Голодец, а также известные режиссеры и актеры. Желающих проститься с Захаровым было так много, что пришлось перекрывать часть улицы, чтобы не создавать проблем на дороге. 

В последний путь худрука Ленкома провожали аплодисментами, овации длились около десяти минут под проливным дождем.

Марк Захаров скончался в субботу, 29 сентября, на 86-м году жизни, не дожив до дня рождения 15 дней. Причиной смерти стало повторное воспаление легких. В августе режиссер лежал в больнице с аналогичным диагнозом и был выписан в конце лета.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #марк захаров #ленком

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