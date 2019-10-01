Ленобласть разработает маршруты для туристов с электронными визами

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во вторник, 1 октября, поручил разработать туристические маршруты, адаптированные под срок действия электронной визы. Ранее режим электронной визы ввели для посещения Петербурга и Ленинградской области гражданами 53 государств, в том числе стран-членов Европейского союза.

Электронную визу выдают иностранцам на основании решения российского внешнеполитического ведомства по заявлению, которое гражданин заполнит на сайте МИД РФ не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Такая виза действует до 30 календарных дней, но в РФ можно пребывать не более восьми суток. Консульский сбор не взимается.