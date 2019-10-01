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 Россия предлагает перенести в Женеву заседания ООН по разоружению

Россия предлагает перенести в Женеву заседания ООН по разоружению
16:03   1 Октября 2019
Весь мир

Россия предлагает перенести в Женеву заседания ООН по разоружению

Россия предлагает перенести в Женеву заседания ООН по разоружению

Визовая политика США стала причиной того, что Россия выступила с предложением перенести в Женеву заседания Комиссии по разоружению Организации объединенных наций и Первого комитета Генеральной ассамблеи, занимающегося вопросами международной безопасности и разоружения.

Об этом журналистам заявил постпред России при женевском отделении Всемирной организации Геннадий Гатилов.

При этом российский дипломат отметил, что разговоры о переносе из Нью-Йорка штаб-квартиры ООН периодически поднимаются разными странами на протяжении последних десятилетий в связи с визовой политикой Соединенных Штатов.

«В свете последних событий Россия официально внесла предложение перенести из Нью-Йорка проведение сессий Комиссии ООН по разоружению, которая, к примеру, могла бы переехать в Женеву. Наверное, стоило бы задуматься и о проведении здесь заседаний Первого комитета Генассамблеи», - отметил Гатилов.

Напомним: ранее десять представителей российской делегации не смогли принять участие в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН из-за того, что Госдеп США отказал им в выдаче американской визы. Комментируя сложившуюся ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о том, что еще при создании Организации Объединенных Наций советский лидер Иосиф Сталин прозорливо предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

Россия предлагает перенести в Женеву заседания ООН по разоружению

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Автор: Александр Люблинский
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