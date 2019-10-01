Конгресс США проведет расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

Представителям Amazon, Google и Facebook предстоит беседа с председателем Комитета по делам малого бизнеса Палаты представителей Конгресса США Нидиа Вкласкесе. Вопросы будут касаться вероятного негативного влияния компаний на условия конкуренции. Об этом 1 октября сообщает Bloomberg.

Официальный представитель Веласкес во вторник объяснила позицию председателя комитета.

«Председатель Веласкес считает, что малые предприятия имеют право конкурировать на равных условиях, и надеется, что слушание поможет прояснить, как на их деятельность влияют крупные компании», — сказала она.

Агентство сообщает, что слушание пройдет в конце октября или начале ноября. Председатель комитета намерен разрешить проблемы малого бизнеса, которому приходится конкурировать с большими компаниями или продвигать свою деятельность на их платформах. Отмечается, что показания должны дать также представители малого бизнеса.

Amazon, Facebook и Google пока что не комментировали информацию.