Конгресс США проведет расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

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16:16   1 Октября 2019
Весь мир

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Представителям Amazon, Google и Facebook предстоит беседа с председателем Комитета по делам малого бизнеса Палаты представителей Конгресса США Нидиа Вкласкесе. Вопросы будут касаться вероятного негативного влияния компаний на условия конкуренции. Об этом 1 октября сообщает Bloomberg.

Официальный представитель Веласкес во вторник объяснила позицию председателя комитета. 

«Председатель Веласкес считает, что малые предприятия имеют право конкурировать на равных условиях, и надеется, что слушание поможет прояснить, как на их деятельность влияют крупные компании», — сказала она.

Агентство сообщает, что слушание пройдет в конце октября или начале ноября. Председатель комитета намерен разрешить проблемы малого бизнеса, которому приходится конкурировать с большими компаниями или продвигать свою деятельность на их платформах. Отмечается, что показания должны дать также представители малого бизнеса. 

Amazon, Facebook и Google пока что не комментировали информацию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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