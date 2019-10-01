Экс-президента Крыма Юрия Мешкова похоронят в Симферополе 2 сентября. Об этом сообщил Вадим Мордашев, бывший депутат парламента Крыма.

По словам Мордашева, отпевание пройдет в 10:00 в церкви на старом кладбище Симферополя, а в 12:00 пройдут похороны на новом кладбище города. Мордашев поблагодарил за помощь в организации похорон крымское казначейство и депутата Госдумы России Константина Затулина.

Юрий Мешков был президентом республики с февраля 1994 года до весны 1995 года, когда автономную республику лишили суверенитета и включили в состав Украины. В 1995 году Юрий Мешков уехал в российскую столицу.

Он умер в Москве 29 сентября на 74-м году жизни. Мешков завещал похоронить себя на полуострове. Свои соболезнования родным и близким первого президента Крыма принес глава республики Сергей Аксенов.