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16:28   1 Октября 2019
Россия

Навальный и Ко в ходе летних беспорядков нанесли Москве ущерб на 20 миллионов рублей

Навальный и Ко в ходе летних беспорядков нанесли Москве ущерб на 20 миллионов рублей

Летом в Москве прошла череда незаконных акций «оппозиции». В целом, правоохранительные органы задержали на них свыше тысячи провокаторов, составили сотни административных протоколов и даже завели ряд уголовных дел. Якобы защищающие права граждан либералы с высоко поднятой головой наплевали на них, нанеся своими действиями только ущерб.

Так, несанкционированные митинги принесли московскому бизнесу многочисленные убытки, так как многим заведения попросту пришлось закрыться, чтобы спасти свое имущество от бушующей толпы. Предприниматели обратились в суд, чтобы защитить собственные интересы, пишет «ПолитЭксперт».

Навальный и Ко в ходе летних беспорядков нанесли Москве ущерб на 20 миллионов рублей

Первым оказалось ООО «М.Такси», которое подало три иска на сумму свыше 787 тысяч рублей. Его примеру последовал ресторан «Армения», который потери за 27 июля оценил в более чем полмиллиона. В стороне не остался и общественный транспорт, который не мог должным образом выполнить пассажироперевозки из-за перекрытых улиц: суд присудил «Мосгортрансу» 1,2 миллиона рублей компенсации. Скоро поступит заявление и от метрополитена.

Участники незаконных митингов умудрились вытоптать газоны, повредить зеленые насаждения и даже скамейки. Компания «Автомобильные дороги» требует за это 11,5 миллионов рублей у организаторов вакханалии. Стоит отметить, что дело будут рассматривать 1 октября.

Самым масштабным стал иск сервиса аренды дорогих автомобилей «Флай авто». Владельцы оценили коммерческие потери в миллиард рублей. На данный момент его приостановили.

Также во вторник к «оппозиции» с двумя заявлениями обратилось Главное управление МВД. Источники сообщали, что ведомство в сумме просит 14 миллионов. Управление стало восьмым истцом, который требует у «ФБК» Алексея Навального, Любови Соболь,  Юлии Галяминой, Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина и других организаторов погромов компенсации.

Навальный и Ко в ходе летних беспорядков нанесли Москве ущерб на 20 миллионов рублей

Как подсчитал «ПолитЭксперт», общая сумма претензий составила более одного миллиарда и 21 миллиона рублей. Стоит вспомнить, что заявления поданы на самих активистов, которые не имеют доступ к средствам так называемого «Фонда». «Оппозиция» уже назвала законные требования пострадавших «шантажом».

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #иск #митинги

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