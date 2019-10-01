Президент РАН призвал поднимать престиж работы ученым от школьников до пенсионеров

Президент Российской академии наук Александр Сергеев призвал поднять престиж научной профессии от школьников до пенсионеров.

«Карьера она не только на молодые годы, она на средние и до пенсии, - напомнил «Политике Сегодня» Сергеев. - А если ученые у нас, выходя на пенсию, получают 15% от зарплаты, а за рубежом они знают, что 70 или 80%. Вот они подумают. Даже несмотря на то, что есть какие-то гранты поддержки… Они скажут: Я доживу до этого и что тогда?».

Сейчас, как заметил президент РАН, в основном формы поддержки ориентированы в основном на молодых специалистов.

«Делается очень много. То какие у нас сейчас есть инструменты — это поддержки, гранты, РФФИ, РНР — такого нигде в мире больше нет. Именно это нацелено то, чтобы ученые оставались в нашей стране», — уточнил Сергеев. - Но траекторию карьеры нужно смотреть на всю ее длину: от школы до пенсии. И это не только молодые ученые. Потому что молодой ученый получил грант поддержки. Этот грант помог ему просуществовать до какого-то времени, а потом он защитил диссертацию, вступил самостоятельно вступил в научную жизнь. И там нужно бороться за новые какие-то гранты и там он [ученый] уже взвешивает: может, стоит это сделать все за границей? Насколько у нас в стране эффективны эти средства поддержки?», — задался вопросом Сергеев.