Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный и Ко в ходе летних беспорядков нанесли Москве ущерб на 20 миллионов рублей

Навальный и Ко в ходе летних беспорядков нанесли Москве ущерб на 20 миллионов рублей

 Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы

Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы
Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

 Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска
Конгресс США проведет расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

Конгресс США проведет расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

 Россия предлагает перенести в Женеву заседания ООН по разоружению

Россия предлагает перенести в Женеву заседания ООН по разоружению
Навальный и Ко в ходе летних беспорядков нанесли Москве ущерб на 20 миллионов рублей

Навальный и Ко в ходе летних беспорядков нанесли Москве ущерб на 20 миллионов рублей

 Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы

Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы
Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

 Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска
Конгресс США проведет расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

Конгресс США проведет расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

 Россия предлагает перенести в Женеву заседания ООН по разоружению

Россия предлагает перенести в Женеву заседания ООН по разоружению
15:58   1 Октября 2019
Весь мир

Патрушев призвал привить будущим поколениям бережное отношение к Арктике

Патрушев призвал привить будущим поколениям бережное отношение к Арктике

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что использование Арктики в мирных целях должно быть безусловным приоритетом проектов по освоению этого региона. Речь об этом зашла на пленарном заседании международной встречи стран-членов Арктического совета.

Он напомнил, что полярники во все времена больше всего ценили доверие, взаимовыручку, а также готовность пренебречь частными разногласиями ради общего дела. Теперь к этим ценностям необходимо добавить новые.

«Современные покорители Арктики должны не только осваивать ее в хозяйственном отношении — они должны передать ее потомкам в первозданном виде, привить будущим поколениям любовь и бережное отношение к этому краю», — сказал Патрушев.

Он призвал использовать регион в мирных — научных и хозяйственных целях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#политика #патрушев #арктика #совбез рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...