Патрушев призвал привить будущим поколениям бережное отношение к Арктике

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что использование Арктики в мирных целях должно быть безусловным приоритетом проектов по освоению этого региона. Речь об этом зашла на пленарном заседании международной встречи стран-членов Арктического совета.

Он напомнил, что полярники во все времена больше всего ценили доверие, взаимовыручку, а также готовность пренебречь частными разногласиями ради общего дела. Теперь к этим ценностям необходимо добавить новые.

«Современные покорители Арктики должны не только осваивать ее в хозяйственном отношении — они должны передать ее потомкам в первозданном виде, привить будущим поколениям любовь и бережное отношение к этому краю», — сказал Патрушев.

Он призвал использовать регион в мирных — научных и хозяйственных целях.