Путин проведет еще одно совещание по модернизации первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин в среду 2 октября проведет очередное совещание на тему модернизации первичного звена отечественного здравоохранения.

Об этом во вторник со ссылкой на пресс-службу Кремля, сообщает РИА Новости.

«Второго октября Владимир Путин проведет очередное совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на совещании президент намерен обсудить совершенствование отраслевой системы начисления заработной платы медработников, а также источники и объемы финансирования программ здравоохранения в регионах.