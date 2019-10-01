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15:51   1 Октября 2019
Россия

Путин проведет еще одно совещание по модернизации первичного звена здравоохранения

Путин проведет еще одно совещание по модернизации первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин в среду 2 октября проведет очередное совещание на тему модернизации первичного звена отечественного здравоохранения.

Об этом во вторник со ссылкой на пресс-службу Кремля, сообщает РИА Новости.

«Второго октября Владимир Путин проведет очередное совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на совещании президент намерен обсудить совершенствование отраслевой системы начисления заработной платы медработников, а также источники и объемы финансирования программ здравоохранения в регионах.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #совещание #здравоохранение

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