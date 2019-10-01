Заявку на электронную визу в Петербург подали более трех тысяч иностранцев

Более трех тысяч иностранцев подали заявления на выдачу электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом 1 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя городского комитета по развитию туризма Евгения Панкевича.

Как сообщил представитель ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Давиденко, больше всего заявлений на выдачу электронной визы были получены от эстонцев, латвийцев, немцев и поляк. Среди заявителей также встречаются граждане Филиппин, Индии, Китая и Тайваня.

Граждане 53 государств, в том числе всех стран Европейского союза, с 1 октября могут получить электронную визу для посещения Петербурга и Ленинградской области. Решение по выдаче электронной визы будет принимать МИД РФ по заявлению, которое туристу следует заполнить на сайте министерства не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в РФ.

Виза выдается на 30 календарных дней. В стране разрешается пребывать не более восьми суток. Отмечается, что за выдачу виз не будет взиматься консульский сбор.