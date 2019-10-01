Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный и Ко в ходе летних беспорядков нанесли Москве ущерб на 20 миллионов рублей

Навальный и Ко в ходе летних беспорядков нанесли Москве ущерб на 20 миллионов рублей

 Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы

Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы
Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

 Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска
Конгресс США проведет расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

Конгресс США проведет расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

 Россия предлагает перенести в Женеву заседания ООН по разоружению

Россия предлагает перенести в Женеву заседания ООН по разоружению
Навальный и Ко в ходе летних беспорядков нанесли Москве ущерб на 20 миллионов рублей

Навальный и Ко в ходе летних беспорядков нанесли Москве ущерб на 20 миллионов рублей

 Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы

Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы
Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

 Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска
Конгресс США проведет расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

Конгресс США проведет расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

 Россия предлагает перенести в Женеву заседания ООН по разоружению

Россия предлагает перенести в Женеву заседания ООН по разоружению
15:42   1 Октября 2019
Россия

Электронные медкарты до конца 2019 года внедрят в поликлиниках Подмосковья

Электронные медкарты до конца 2019 года внедрят в поликлиниках Подмосковья

Представитель подмосковного правительства во вторник, 1 октября, сообщил, что взрослые поликлиники на территории Московской области до конца 2019 года планируют оснастить электронными картами пациентов. По его словам, правительство Подмосковья совместно с федеральным министерством здравоохранения в 2019 году поставили задачу оснастить поликлиник области компьютерами, чтобы полностью перевести наблюдение на медицинские электронные карты​​​.

«Задача — к концу года развернуть всю эту сеть по всем взрослым поликлиникам», — сказал первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

Ранее, электронные карты внедрили в детских поликлиниках и женских консультациях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #подмосковье #общество #медкарты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...