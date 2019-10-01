Электронные медкарты до конца 2019 года внедрят в поликлиниках Подмосковья

Представитель подмосковного правительства во вторник, 1 октября, сообщил, что взрослые поликлиники на территории Московской области до конца 2019 года планируют оснастить электронными картами пациентов. По его словам, правительство Подмосковья совместно с федеральным министерством здравоохранения в 2019 году поставили задачу оснастить поликлиник области компьютерами, чтобы полностью перевести наблюдение на медицинские электронные карты​​​.

«Задача — к концу года развернуть всю эту сеть по всем взрослым поликлиникам», — сказал первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.