Самый важный закон, принятый Госдумой в сентябре, назвал Володин

Самый важный закон, принятый Госдумой в сентябре, назвал председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, важнейшим принятым документом в прошедшем месяце стал закон об освобождении от НДФЛ средств, которые получены в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами.

По мнению Володина, закон был принят совершенно справедливо, так как такие доходы не должны облагаться налогами, несмотря на источник получения средств. Спикер Госдумы уверен, что пострадавшие от стихийных бедствий смогут быть обеспечены съемным жильем благодаря этим поправкам в законе. Володин уточнил, что налоговые льготы коснутся всех, кто пострадал во время ЧС и стихийных бедствий в 2019 году.

Кроме того, спикер Госдумы назвал самых активных парламентариев на пленарных заседаниях. Ими стали Василий Пискарев, Олег Смолин, Валерий Гартунг и Александр Шерин.

На минувшей неделе Вячеслав Володин возмутился полупустым залом в Госдуме на обсуждении бюджета 2018 года.