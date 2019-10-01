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15:45   1 Октября 2019
Весь мир

Тарантино рассказал о работе над романом

Тарантино рассказал о работе над романом

Режиссер Квентин Тарантино активно работает над романом, который повествует об увлекшимся киноискусством ветеране Второй мировой войны. Об этом он рассказал в беседе с Мартином Скорсезе для осеннего номера журнала Американской гильдии режиссеров.

«Прямо сейчас я пишу книгу», — начал собеседник.

Главный герой романа во время Второй мировой войны «видел много крови». Сюжет разворачивается в 1950-х годах, он уже вернулся домой.

«Все голливудские фильмы кажутся ему детскими после того, через что он прошел. И тут вдруг он слышит про зарубежные работы Куросавы и Феллини. Они притягивают его, одни ему нравятся, другие — нет, в третьих он не разбирается, но он осознает, что перед ним стоящие вещи», — поделился Тарантино.

Перед выходом «Однажды… В Голливуде» режиссер обещал, что больше не будет снимать кино в случае хорошей реакции на фильм. В будущем он собирался заняться театральной индустрией и писательством.

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Автор: Анна Манц
#книга #роман #тарантино

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