Подозреваемый в убийстве сотрудника СК в Москве начинал с угроз полицейским в интернете

Житель Петербурга, подозреваемый в убийстве сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина, ранее угрожал расправой полицейским на страницах в социальных сетях.

Напомним, 1 октября в Москве мужчина нанес смертельный удар в спину проходившего мимо полковника Капустина недалеко от здания Следственного комитета. Полиция сразу задержала Сергея Григорьева — как оказалось, ранее он оставлял угрозу на сайте психоневрологического диспансера №9 Невского района Санкт-Петербурга, в котором и наблюдался в качестве пациента.

«Вас ПырнутНожом и скажу : «че ты гоношиш, а людей разводят на имущество и пытают», — следует из комментария Григорьева на сайте ПНД.

Во вторник Григорьев вышел из здания СКР в Москве и через несколько минут увидел Капустина в форме, идущего в сторону здания. Григорьев подбежал со спины и вонзил самодельный 10-сантиметровый нож, затем вытащил и бросил на проезжую часть. Удар оказался смертельным: Капустин в скором времени умер в больнице.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что Григорьев, по словам его матери, неоднократно обращался в СК и просил разобраться с продажей его квартиры, по поводу которой его «ввели в заблуждение». Мать задержанного отметила, что тот не проживал с ней, ранее окончил Университет водного транспорта и, как оказалось, уже несколько лет наблюдался у психиатра.

«Очень жаль что так получилось. Проживал он один. Можно сказать, что общался со мной только», — заявила мать Григорьева, цитирует «112».

По информации «Политики Сегодня», мужчина был госпитализирован по состоянию психического здоровья не менее пяти раз, в том числе и принудительно. Месяцами лежал в больнице им. Кащенко и состоит на учете в ПНД с диагнозом «шизофрения». По словам соседей, Григорьев вырисовывал статьи уголовного кодекса на стенках парадной, например — «расчленение трупа с извращением – дурдом» и фразы про нарушение прав человека. Мужчина портил соседское имущество и вламывался к соседям домой с топором. По имеющейся информации, был зациклен на юриспруденции и имущественных отношениях, подавал в суд на мать за право пользования комнатой в общей квартире. Соседи утверждают, что подозреваемый является мастером спорта по боксу.

Напомним, ранее угрозы в социальной сети в отношении полицейских оставил осужденный на пять лет колонии Владислав Синица. После несанкционированной акции 27 июля в Москве, Синица под псевдонимом «Макс Стеклов» опубликовал в Twitter комментарий, датированный 31 августа: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео».

После размещения угрозы в Интернете личность «Макса Стеклова» была установлена и Синицу арестовали. Прокурор запросил для него шесть лет тюрьмы по статье о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия, но 3 сентября блогер получил пять лет колонии. Обвинение настаивало, что опубликованный Синицей твит можно было воспринять как инструкцию к исполнению, с этим аргументом согласился и судья. При изучении страницы арестованного выяснилось, что записи о насилии над детьми, педофилии и изощренные вербальные угрозы убийством появлялись в профиле «Макса Стеклова» регулярно — Синица активно бравировал, что его «даже не вычислят».