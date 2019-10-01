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15:19   1 Октября 2019
Россия

МИД РФ назвал условие устойчивого развития Арктики

МИД РФ назвал условие устойчивого развития Арктики

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов во вторник, 1 октября, сообщил, что устойчивое развитие арктического региона возможно только при отказе заинтересованных стран от архаичных геополитических игр, в которых победитель получает все.

По его словам, в Арктике нет конфликтного потенциала, который требует военного вмешательства. Россия, имеющая самую большую арктическую зону, неизменно рассматривает район как территорию мира, конструктивного взаимодействия и добрососедства. Николай Корчунов добавил, что РФ выступает за позитивную и объединительную арктическую повестку.

«Во имя эффективного решения проблем, с которыми сталкивается этот регион», — сказал посол.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #арктика #мид рф #общество

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