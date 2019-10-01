МИД РФ назвал условие устойчивого развития Арктики
Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов во вторник, 1 октября, сообщил, что устойчивое развитие арктического региона возможно только при отказе заинтересованных стран от архаичных геополитических игр, в которых победитель получает все.
По его словам, в Арктике нет конфликтного потенциала, который требует военного вмешательства. Россия, имеющая самую большую арктическую зону, неизменно рассматривает район как территорию мира, конструктивного взаимодействия и добрососедства. Николай Корчунов добавил, что РФ выступает за позитивную и объединительную арктическую повестку.
«Во имя эффективного решения проблем, с которыми сталкивается этот регион», — сказал посол.
Президент направил приветствие участникам и гостям встречи Арктического совета, посвящённой устойчивому развитию Арктики https://t.co/zkTzdjjfTW— Президент России (@KremlinRussia) 1 октября 2019 г.