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15:30   1 Октября 2019
Россия

Депутат Госдумы заявил о необходимости плавного сокращения рабочей недели

Депутат Госдумы заявил о необходимости плавного сокращения рабочей недели

Член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда РФ Олег Шеин считает, что сокращать продолжительность рабочей недели следует плавно и поэтапно. Об этом пишет RT.

«2020 год — вместо 40-часовой рабочей недели — 39 часов, 2021 год — 38 часов, 2022 год — 37 часов», — сказал Шеин, добавив, что это условные расчеты.

По его словам, в сокращении трудовой недели нет трагедии, наоборот, такой шаг позволит производительности труда возрасти. Человечество, как отметил депутат, в XX веке дважды решалось на подобные шаги.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #политика #общество #рабочая неделя

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