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15:33   1 Октября 2019
Весь мир

Банкротство Thomas Cook нанесло серьезный удар по зависящему от туризма Тунису

Банкротство Thomas Cook нанесло серьезный удар по зависящему от туризма Тунису

Туристическая индустрия Туниса понесла серьезный урон после того. Как британский туристический гигант компания Thomas Cook объявила о своем банкротстве.

Как сообщает во вторник 1 октября информагентство Eyewithess News, туризм Туниса до сих пор не оправился от урона, нанесенного ему двумя террористическими атаками, имевшими место на его территории в 2015 году. После тех терактов многие страны предупредили своих граждан о том, что лучше не выбирать Тунис местом отдыха, так как там уровень террористической угрозы чрезвычайно высок.

Старейшая британская компания Thomas Cook, объявив на минувшей неделе о банкротстве, оставила в Тунисе без поддержки порядка 4 500 туристов. Ряд отелей, не получивших от туроператора платы, попытались получить хоть какие-то деньги с самих туристов, и начали задерживать людей.

По имеющимся данным, туристический бизнес приносит Тунису 8% ВВП.

Банкротство Thomas Cook нанесло серьезный удар по зависящему от туризма Тунису

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Автор: Александр Люблинский
#экономика #туризм #ущерб #общество #весь мир #банкротство #тунис #thomas cook

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