Банкротство Thomas Cook нанесло серьезный удар по зависящему от туризма Тунису

Туристическая индустрия Туниса понесла серьезный урон после того. Как британский туристический гигант компания Thomas Cook объявила о своем банкротстве.

Как сообщает во вторник 1 октября информагентство Eyewithess News, туризм Туниса до сих пор не оправился от урона, нанесенного ему двумя террористическими атаками, имевшими место на его территории в 2015 году. После тех терактов многие страны предупредили своих граждан о том, что лучше не выбирать Тунис местом отдыха, так как там уровень террористической угрозы чрезвычайно высок.

Старейшая британская компания Thomas Cook, объявив на минувшей неделе о банкротстве, оставила в Тунисе без поддержки порядка 4 500 туристов. Ряд отелей, не получивших от туроператора платы, попытались получить хоть какие-то деньги с самих туристов, и начали задерживать людей.

По имеющимся данным, туристический бизнес приносит Тунису 8% ВВП.