Олигарх Михаил Ходорковский пытается дестабилизировать ситуацию в России с помощью засланных из других городов активистов на «мусорные протесты» в Шиесе.

Экотехнопарк «Шиес» находится в Архангельской области — это безопасный вывоз и хранение твердых коммунальных отходов с максимальными гарантиями отсутствия вреда экологии, тем не менее проект вызвал недовольство общества. Активное участие в деятельности против полигона в Шиесе приняли и сторонники Ходорковского, сообщает Федеральное агентство новостей. Сообщается, что среди «протестующих множество тех, кто вообще не проживает в Московской области или Москве — это приезжие из других регионов страны.

Журналист «Экспресс-газеты» Василий Канашкевич сообщал о строительном вагончике, установленном для активистов вблизи «Шиеса» — по его словам, на вагончике внешняя камера, круглосуточно следящая за ходом строительства, проведен Интернет, имеется спутниковая связь и рации. На дорогостоящей аппаратуре наклейки от прозападных изданий — начиная от Deutsche Welle и заканчивая «МБХ-медиа».

Как оказалось, обеспечивает своих «активистов» Ходорковский не только высокотехнологичным оборудованием, но и дорогостоящим снаряжением для слежки за важным объектом. Ненастоящих «протестантов» обеспечили камерами, дронами и прочей недешевой техникой, намекающей на хорошее финансирование псевдоактивистов.