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15:24   1 Октября 2019
Россия

Директор Заворотнюк подтвердил, что актриса даст интервью на телевидении

Директор Заворотнюк подтвердил, что актриса даст интервью на телевидении

Концертный директор Стас Христов рассказал о договоренности с телеканалом, где актриса Анастасия Заворотнюк даст интервью и расскажет о своем состоянии. Он побеседовал с «Федеральным агентством новостей».

Ранее директор сообщал, что это должно произойти до конца сентября. Однако уже октябрь, а звезда сериала «Моя прекрасная няня» все еще не появлялась в эфире, чтобы развеять слухи и домыслы о болезни. Директор отказывался комментировать состояние ее здоровья, ссылаясь за запрет семьи артистки.

Директор Заворотнюк подтвердил, что актриса даст интервью на телевидении

Сейчас же Христов заверил, что о появлении звезды на телевидении расскажут заранее, но точной даты еще нет. Он по-прежнему отказывается рассказывать о здоровье Заворотнюк.

«У меня есть договоренность с каналом об интервью», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, этим летом в прессе появились сообщения о тяжелой болезни няни Вики. СМИ утверждают, что у нее рак мозга последней стадии, однако родные и близкие пациентки никак не комментируют слухи. Незадолго до инцидента 47-летняя актриса признавалась, что врачи отговаривали ее от ЭКО. Некоторые эксперты уверяют, что онкологию вызвала именно эта процедура.

Директор Заворотнюк подтвердил, что актриса даст интервью на телевидении

Позже журналисты утверждали, что опухоль Заворотнюк неоперабельна, а лечить ее можно только медикаментами. Также сообщалось, что ей сделали трепанацию черепа в Германии. Помимо этого, СМИ писали о второй операции.

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Автор: Анна Манц
#интервью #заворотнюк

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