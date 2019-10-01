Директор Заворотнюк подтвердил, что актриса даст интервью на телевидении

Концертный директор Стас Христов рассказал о договоренности с телеканалом, где актриса Анастасия Заворотнюк даст интервью и расскажет о своем состоянии. Он побеседовал с «Федеральным агентством новостей».

Ранее директор сообщал, что это должно произойти до конца сентября. Однако уже октябрь, а звезда сериала «Моя прекрасная няня» все еще не появлялась в эфире, чтобы развеять слухи и домыслы о болезни. Директор отказывался комментировать состояние ее здоровья, ссылаясь за запрет семьи артистки.

Сейчас же Христов заверил, что о появлении звезды на телевидении расскажут заранее, но точной даты еще нет. Он по-прежнему отказывается рассказывать о здоровье Заворотнюк.

«У меня есть договоренность с каналом об интервью», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, этим летом в прессе появились сообщения о тяжелой болезни няни Вики. СМИ утверждают, что у нее рак мозга последней стадии, однако родные и близкие пациентки никак не комментируют слухи. Незадолго до инцидента 47-летняя актриса признавалась, что врачи отговаривали ее от ЭКО. Некоторые эксперты уверяют, что онкологию вызвала именно эта процедура.

Позже журналисты утверждали, что опухоль Заворотнюк неоперабельна, а лечить ее можно только медикаментами. Также сообщалось, что ей сделали трепанацию черепа в Германии. Помимо этого, СМИ писали о второй операции.