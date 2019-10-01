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15:14   1 Октября 2019
Россия

Родина — это семья, только чуть больше — депутат Федоров

Родина — это семья, только чуть больше — депутат Федоров

Депутат Госдумы Евгений Федоров рассказал, в чем заключается патриотизм для НОДовцев. По его словам, к Национально-Освободительному движению присоединяются те, кто хочет бороться за суверенитет родины и будущее страны. 

По мнению Федорова, сам он стоит на страже интересов России и именно поэтому создал патриотическое движение. Несмотря на специфическое мировоззрение, участники движения «НОД» содействуют становлению страны как сильного государства. По мнению НОДовцев, скоро Россия будет иметь национально-ориентированную экономику и развитое образование и здравоохранение, а также повысится уровень демографии, отмечает Федеральное агентство новостей

 Сам Евгений Федоров занимается продвижением идей НОД с 1993 года, а в Госдуме на эту тему выпустил порядка 70 законодательных предложений, часть из которых увидели свет. Например, закон об иноагентах для невмешательства в политику РФ. Кроме того, именно благодаря Федорову в стране появилась платежная система «Мир». Также депутат предлагает установить независимость ЦБ РФ и запретить государственным служащим покупать недвижимость в других странах. 

Родина — это семья, только чуть больше — депутат Федоров

Слово «патриотизм» парламентарий не любит и говорит, что делиться переживаниями на эту тему в нашей стране не привыкли. По его мнению, патриотизм нужно доказывать поступками, а не красивыми словами. 

«Родина — это та же семья, только чуть больше», — резюмирует Евгений Федоров.

По мнению политика, бороться за Родину и Отечество нужно точно так же, как за себя и своих близких.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #политика #федоров

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