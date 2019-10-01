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15:09   1 Октября 2019
Россия

Путин рассчитывает, что конференция по Арктике поможет в решении непростых задач региона

Путин рассчитывает, что конференция по Арктике поможет в решении непростых задач региона

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что VIII международная встреча представителей стран-членов Арктического совета поможет решить непростые задачи в регионе. Об этом сказано в направленной Путиным телеграмме для участников и гостей конференции, информирует во вторник пресс-служба Кремля. 

Информацию о прибытии представителей 15 стран в Санкт-Петербург для участия в восьмой международной встрече Арктического совета под эгидой Совбеза РФ ранее озвучил пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин. 

Отмечается, что представители проведут встречу на борту теплохода, который будет следовать на остров Валаам в Ладожском озере. Затем теплоход отправится назад в Петербург. В ходе встречи участники конференции обсудят сотрудничество в целях стратегической стабильности в Арктике, а также устойчивое развитие региона. 

«Рассчитываю, что дискуссии с участием представителей государственных ведомств, деловых и научных кругов будут конструктивными и содержательными, помогут в решении непростых задач, стоящих перед международным сообществом в Арктическом регионе», — говорится в тексте телеграммы.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #арктика #общество

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