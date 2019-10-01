Путин рассчитывает, что конференция по Арктике поможет в решении непростых задач региона

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что VIII международная встреча представителей стран-членов Арктического совета поможет решить непростые задачи в регионе. Об этом сказано в направленной Путиным телеграмме для участников и гостей конференции, информирует во вторник пресс-служба Кремля.

Информацию о прибытии представителей 15 стран в Санкт-Петербург для участия в восьмой международной встрече Арктического совета под эгидой Совбеза РФ ранее озвучил пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин.

Отмечается, что представители проведут встречу на борту теплохода, который будет следовать на остров Валаам в Ладожском озере. Затем теплоход отправится назад в Петербург. В ходе встречи участники конференции обсудят сотрудничество в целях стратегической стабильности в Арктике, а также устойчивое развитие региона.