Представитель министерства образования Московской области во вторник, 1 октября, сообщил, что ученики из 300 подмосковных школ поучаствуют в исследовании PISA. По его словам, сформировали список 300 подмосковных школ, которые включат в исследование Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся.

По ее словам,Московская область стала одним из 14 субъектов-участников регионального и российского анализа качества общего образования на основе международных исследований. В 2018 году свыше 3,5 тысяч школьников поучаствовали в исследовании.

PISA впервые апробировали в 2000 году. РФ поучаствовала во всех циклах программы с 2000 года. Оценивают математическую, читательскую и естественнонаучную грамотность учащихся.