Ученики из 300 подмосковных школ поучаствуют в исследовании PISA
Представитель министерства образования Московской области во вторник, 1 октября, сообщил, что ученики из 300 подмосковных школ поучаствуют в исследовании PISA. По его словам, сформировали список 300 подмосковных школ, которые включат в исследование Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся.
«Экспертами выбрали образовательные учреждения из 57 городских округов региона», — добавила министр образования Подмосковья Ольга Забралова.
PISA впервые апробировали в 2000 году. РФ поучаствовала во всех циклах программы с 2000 года. Оценивают математическую, читательскую и естественнонаучную грамотность учащихся.