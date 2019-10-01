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14:58   1 Октября 2019
Россия

Ученики из 300 подмосковных школ поучаствуют в исследовании PISA

Ученики из 300 подмосковных школ поучаствуют в исследовании PISA

Представитель министерства образования Московской области во вторник, 1 октября, сообщил, что ученики из 300 подмосковных школ поучаствуют в исследовании PISA. По его словам, сформировали список 300 подмосковных школ, которые включат в исследование Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся.

«Экспертами выбрали образовательные учреждения из 57 городских округов региона», — добавила министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

По ее словам,Московская область стала одним из 14 субъектов-участников регионального и российского анализа качества общего образования на основе международных исследований. В 2018 году свыше 3,5 тысяч школьников поучаствовали в исследовании.

PISA впервые апробировали в 2000 году. РФ поучаствовала во всех циклах программы с 2000 года. Оценивают математическую, читательскую и естественнонаучную грамотность учащихся.

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Автор: Анатолий Кубарев
#подмосковье #исследования #общество #школа

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