Медведев поздравил китайского коллегу с 70-летием образования КНР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил своему коллеге премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну поздравительную телеграмму по случаю 70-летия образования Китайской народной Республики.

Как сообщает во вторник пресс-служба российского правительства, Медведев в своем послании отметил беспрецедентно высокий уровень, на котором находятся сейчас российско-китайские отношения стратегического взаимодействия и взаимовыгодного партнерства. Он напомнил, о расширении прямых контактов меду деловыми и общественными кругами двух стран, и об успешной реализации крупных совместных проектов в культурной сфере, сфере высоких технологий, транспортной инфраструктуре, энергетике и промышленности.

Китай, по словам Медведева встречает юбилей на фоне серьезных успехов на международной арене, а также в научно-техническом и социально-экономическом развитии.

«В текущем году отмечается также 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Убежден, что общими усилиями мы сможем придать дополнительный импульс наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества», - заключил премьер-министр России.

Очередная годовщина КНР отмечается 1 октября. В связи с 70-летним юбилеем в Пекине прошел масштабный военный парад, в котором приняли участие 15 тысяч военнослужащих и 580 единиц военной техники. Также в столице прошла 100-тысячная праздничная демонстрация, а вечером жителей и гостей Пекина ждет красочный салют.