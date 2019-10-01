Десять человек пострадали, один погиб в результате нападения в финском колледже

Десять человек ранены, двое из них серьезно, один погиб в результате нападения на колледж в финском городе Куопио. Об этом сообщили в полиции Восточной Финляндии.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Их госпитализировали в Университетскую больницу Куопио. Характер травм врачи не комментируют.

Колледж находится в торговом центре Hermann. Полиция здание оцепила. Информация о нападении поступила в 12.30. Некоторые СМИ пишут, что в учебное заведение ворвался человек с мечом и напал на детей. По некоторым данным, это был студент колледжа.