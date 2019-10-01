Десять человек пострадали, один погиб в результате нападения в финском колледже
Десять человек ранены, двое из них серьезно, один погиб в результате нападения на колледж в финском городе Куопио. Об этом сообщили в полиции Восточной Финляндии.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Их госпитализировали в Университетскую больницу Куопио. Характер травм врачи не комментируют.
PHOTO: The situation outside the shopping mall in #Kuopio https://t.co/jcOT7DGxvH pic.twitter.com/oMVTcUAN0R— Sputnik (@SputnikInt) October 1, 2019
Колледж находится в торговом центре Hermann. Полиция здание оцепила. Информация о нападении поступила в 12.30. Некоторые СМИ пишут, что в учебное заведение ворвался человек с мечом и напал на детей. По некоторым данным, это был студент колледжа.
Finland: 1 dead; 10 injured in shooting incident at Kuopio mall UPDATE: Two of those injured are in serious condition, according to local police.#Kuopio #Herman #Finland #poliisi #poliisiishttps://t.co/r2JKzruC0T— Devdiscourse (@dev_discourse) October 1, 2019