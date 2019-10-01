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 Пятиклассник получил огнестрельное ранение во время протестов в Гонконге

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 Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

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Десять человек пострадали, один погиб в результате нападения в финском колледже

Десять человек пострадали, один погиб в результате нападения в финском колледже

 Пятиклассник получил огнестрельное ранение во время протестов в Гонконге

Пятиклассник получил огнестрельное ранение во время протестов в Гонконге
14:42   1 Октября 2019
Весь мир

Пятиклассник получил огнестрельное ранение во время протестов в Гонконге

Пятиклассник получил огнестрельное ранение во время протестов в Гонконге

Пятиклассник получил огнестрельное ранение во время протестов в Гонконге. Об этом сообщают местные СМИ. Происшествие случилось в районе Цуаньвань днем во вторник, 1 октября.

Полицейский выстрелил во время очередной акции протеста в Гонконге. Пуля попала в пятиклассника, по местной системе образования подростку 15-16 лет. По словам подруги пострадавшего, сейчас он находится в больнице после операции, его состояние критическое. 

Протесты в Гонконге по-прежнему не прекращаются несмотря на то, что власти решили полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который и стал причиной столкновений на городских улицах. В минувшее воскресенье местной полиции пришлось применять слезоточивый газ для разгона участников беспорядков. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #весь мир #протесты #гонконг

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