Опрос показал, как россияне относятся к пожилым родственникам

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, чтобы узнать, как россияне относятся к пожилым родственникам. Результаты опубликовали 1 октября.

Так, у 74 процентов респондентов имеются пожилые родственники. 37 процентов опрошенных живут с ними в одном населенном пункте, родня 24 процентов находится в другом регионе страны, у 24 — в другом городе и у девяти — в другой стране. Проживающих ближе родственников навещают много чаще, нежели тех, кто находится далеко, показало исследование.

Почти третья часть людей — а именно 31 процент — не помогают старшим в материальном плане, еще 30 процентов выбрали ответ «время от времени». 19 процентов респондентов редко оказывают материальную помощь, а 18 — на постоянной основе. Вместе с тем, 43 процента опрошенных уверены, что пожилые родственники нуждаются в материальной поддержке, отрицательно же ответили на два процента меньше людей.

Также россияне оценили внимание, которое уделяет государство пожилым гражданам. 75 процентов уверены, что его недостаточно, а 22 процента считают иначе. Что примечательно, первого ответа придерживаются, в основном, жители городов, в то время как второго — селяне.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» состоялся 29 сентября. Специалисты обзвонили 1,6 тысяч совершеннолетних россиян. Максимальный размер ошибки не превышает двух с половиной процентов.