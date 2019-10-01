Лишь разовый проезд на транспорте может подорожать в Санкт-Петербурге

Многоразовые проездные в Петербурге не подорожают, вероятное повышение цены коснется лишь стоимости разового проезда на городском транспорте. Об этом сообщили в городском комитете по финансам Невским Новостям.

В пресс-службе комитета отметили, что по словам председателя комитета Алексея Корабельникова увеличится лишь стоимость разового проезда на транспорте в Санкт-Петербурге. При этом повышение цены не коснется многоразовых проездных решений.

В комитете добавили, что официальное заявление по поводу повышения стоимости разового проезда будет представлено в среду, 2 октября. Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2020 года стоимость проезда в петербургском общественном транспорте возрастет с 45 рублей за жетон до 50 рублей. Об этом заявляло издание «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге» со ссылкой на слова Корабельникова. Тогда председатель комитета уточнил, что разовыми билетами пользуются в основном туристы.

Напомним, в июле этого года губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил право на бесплатный проезд в городском транспорте для детей из многодетных семей, которые учатся в вузах города по очной форме обучения.