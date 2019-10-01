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14:46   1 Октября 2019
Россия

Макрон поддерживает сохранение членства РФ в Совете Европы

Макрон поддерживает сохранение членства РФ в Совете Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживание решение сохранить членство России в Совете Европы. Такое заявление он сделал во время выступления на заседании ПАСЕ, трансляция которого ведется на сайте Ассамблеи во вторник. 

Комментируя возвращение российской делегации в ПАСЕ, Макрон заявил, что полностью одобряет такое решение. 

«Я полностью поддерживаю выбор, который был сделан, — сохранить (участие - ред.) России в Совете Европы, потому что российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские», — сказал он.

Санкции против РФ были введены в апреле 2014 года — после воссоединения Крыма с Россией. Тогда российская делегацию лишили права голоса. Полномочия российской делегации в ПАСЕ были восстановлены в полном объеме в конце июня текущего года.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #весь мир #макрон

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