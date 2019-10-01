Обнародовали видео с места нападения на сотрудника СК в Москве

Офицер Следственного комитета РФ полковник юстиции Владислав Капустин не пришел в сознание после нападения и скончался во вторник, 1 октября, в больнице. Сотрудник СКР выполнял обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение.

Владислава Капустина экстренно госпитализировали для проведения операции, но, к сожалению, не спасли. Обнародовали видео с места нападения на сотрудника СК у приемной ведомства в Москве. Видно, что на офицера напали у проходной приемной СК в Техническом переулке.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в центральном аппарате Следственного комитета возбудили уголовное дело. С нападавшим, которого сразу же задержали, работают следователи.

Предварительно, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения психического состояния.