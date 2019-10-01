Обнародовали видео с места нападения на сотрудника СК в Москве
Офицер Следственного комитета РФ полковник юстиции Владислав Капустин не пришел в сознание после нападения и скончался во вторник, 1 октября, в больнице. Сотрудник СКР выполнял обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение.
Владислава Капустина экстренно госпитализировали для проведения операции, но, к сожалению, не спасли. Обнародовали видео с места нападения на сотрудника СК у приемной ведомства в Москве. Видно, что на офицера напали у проходной приемной СК в Техническом переулке.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в центральном аппарате Следственного комитета возбудили уголовное дело. С нападавшим, которого сразу же задержали, работают следователи.
Предварительно, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения психического состояния.
Сотрудник СК России скончался при исполнении обязанностей в результате совершенного на него нападения https://t.co/VmxtKEQVNx— Следственный комитет (@sledcom_rf) 1 октября 2019 г.