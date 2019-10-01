Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Опрос показал, как россияне относятся к пожилым родственникам

Опрос показал, как россияне относятся к пожилым родственникам

 Макрон поддерживает сохранение членства РФ в Совете Европы

Макрон поддерживает сохранение членства РФ в Совете Европы

Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

 Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска
Десять человек пострадали, один погиб в результате нападения в финском колледже

Десять человек пострадали, один погиб в результате нападения в финском колледже

 Пятиклассник получил огнестрельное ранение во время протестов в Гонконге

Пятиклассник получил огнестрельное ранение во время протестов в Гонконге
Опрос показал, как россияне относятся к пожилым родственникам

Опрос показал, как россияне относятся к пожилым родственникам

 Макрон поддерживает сохранение членства РФ в Совете Европы

Макрон поддерживает сохранение членства РФ в Совете Европы

Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

 Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска
Десять человек пострадали, один погиб в результате нападения в финском колледже

Десять человек пострадали, один погиб в результате нападения в финском колледже

 Пятиклассник получил огнестрельное ранение во время протестов в Гонконге

Пятиклассник получил огнестрельное ранение во время протестов в Гонконге
14:19   1 Октября 2019
Россия

Обнародовали видео с места нападения на сотрудника СК в Москве

Обнародовали видео с места нападения на сотрудника СК в Москве

Офицер Следственного комитета РФ полковник юстиции Владислав Капустин не пришел в сознание после нападения и скончался во вторник, 1 октября, в больнице. Сотрудник СКР выполнял обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение.

Владислава Капустина экстренно госпитализировали для проведения операции, но, к сожалению, не спасли. Обнародовали видео с места нападения на сотрудника СК у приемной ведомства в Москве. Видно, что на офицера напали у проходной приемной СК в Техническом переулке.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в центральном аппарате Следственного комитета возбудили уголовное дело. С нападавшим, которого сразу же задержали, работают следователи.

Предварительно, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения психического состояния.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#москва #видео #нападение #скр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...