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14:22   1 Октября 2019
Россия

Росстат не будет спрашивать россиян о доходах в ходе переписи населения

Росстат не будет спрашивать россиян о доходах в ходе переписи населения

Предстоящая в 2020 году процедура переписи населения России пройдет без вопросов про доходы и форму собственности жилья, сообщил советник главы Росстата Павел Смелов.

Основной этап переписи населения пройдет в РФ с 1 по 31 октября 2020 года. Результаты будут использованы для распределения бюджета, строительства общественно значимых учреждений и инфраструктуры, а также для разработок социальных программ.

Смелов уточнил, что у интервьюируемых не будут спрашивать о форме собственности квартиры или условиях аренды: ведомство интересуют лишь условия, в которых проживают россияне. Вопросов о доходах также не будет.

«Никогда статистика не передает эти данные в налоговую, чтоб вас обложили дополнительными налогами. Мы даже не спрашиваем — официальная это зарплата или в конвертике, это ваше личное дело. Нас интересуют только источники денежных доходов — зарплата, дивиденды по вкладам, пенсия — все», — заключил советник главы Росстата.

Росстат не будет спрашивать россиян о доходах в ходе переписи населения

Напомним, в августе Росстат сообщил о рекордном количестве долгожителей в России: в текущем году число россиян в возрасте от ста лет составило около 20,6 тысячи человек.

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Автор: Тимофей Булочкин
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